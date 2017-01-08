Kayseri'nin İlçelerinde Eğitime Kar Engeli

Kayseri'de yoğun kar yağışı eğitim ve öğretimi etkiledi.



Yoğun kar yağışı Kayseri'nin ilçelerinde etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Akkışla, Bünyan, Develi, Tomarza, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız ilçelerinde okullar bir günlüğüne tatil edildi.



Kocasinan, Melikgazi ve Talas ile Sarıoğlan ilçe merkezi haricinde ise taşımalı eğitim yapan okullarda eğitim ve öğretim bir gün tatil edildi. - KAYSERİ