Kayseri'nin 38 Yöresel Ürünü Tescil Yolunda

Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, kentte coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı tescili alma potansiyeli taşıyan 38 ürünün belirlendiğini bildirdi.



Akçadırcı, yaptığı yazılı açıklamada, bu kapsamdaki ürünlerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda Develi Gacer buğdayı, Cırgalan biberi, Erkilet kedi bacağı, bezdirme, nevzine, pöç tandır kebabı, cehri, pırtımpırt yemeği, Gömeç fasulyesi, Pınarbaşı Çerkez peyniri, Kayseri taşı ve Sarız kilimi gibi 38 ürün tespit edildiğini belirtti.



Türk Marka ve Patent Kurumunca tescilli 200 coğrafi işaretin 10'nun Kayseri'ye ait olduğunu anımsatan Akçadırcı, coğrafi işaretlerin tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve bu özelliklerle coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretler olduğunu kaydetti.



Akçadırcı, açıklamasında şunlara yer verdi:



"Örneğin pastırma ve mantı için 'Kayseri' ibaresi, halı için 'Yahyalı' ibaresi, baklava için 'Gaziantep' ibaresi belirli bir kalitenin işareti olarak ortaya çıkmaktadır. Bir ürün, yöresel ürün kategorisine girdiğinde piyasa değerinin yaklaşık yüzde 20 üstünde bir rakama alıcı bulabilmektedir. Bu nedenle coğrafi işaretlerin özellikle, yerel üretimin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesinde, önemli bir rolü bulunmaktadır. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün tescil potansiyeli taşıyan ilimize ait yöresel ürünlerin dünya pazarlarına girmesi, markalaşması, ticarileştirilmesi, tanıtım ve teşvik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kırsal kalkınma aracı olarak kullanılması ilimiz ve ülke ekonomisinin gelişmesine, istihdam artışına olumlu katkılar sağlayacaktır. Resmi Gazete'nin 10 Ocak 2017 tarihli nüshasında yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanunu ile coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvurularının süresi altı aydan üç aya indirilerek tescil süresi üç ay kısaltılmış, ilan ücreti kaldırılarak tescil maliyetleri azaltılmıştır."