Kayseri Mutfağı Yemek Yarışması Kayseri Park'ta!



Zengin marka karmasının yanı sıra yapmış olduğu kampanya ve etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli bir ortam sunan Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen "Geçmişten Günümüze Kayseri Mutfağı Yemek Yarışması" na ev sahipliği yapacak.

Üç farklı kategoride yöresel lezzetler beğeniye sunulacak

26 Nisan Çarşamba günü Saat 11.00'da başlayacak olan yarışma programı; Başlangıç, Ana Yemek ve Tatlı olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirilecek. Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay'ın katılımı ile gerçekleşecek olan yarışma programının finalinde her kategoride ilk 3'e giren katılımcılar hediyelerin sahibi olacak. Bir katılımcının bir kategoride yarışacağı yemek yarışması sonunda; başlangıç kategorisinin birincisi Novotel Zeytinburnu Oteli'nde, ana yemek kategorisinin birincisi Novotel Bosphorus Oteli'nde, tatlı kategorisinin birincisi de Conrad İstanbul Oteli'nde 2 gece 2 kişi, THY ulaşımı dahil İstanbul tatili kazanacak. Başlangıç kategorisinin ikincisi Novotel Kayseri Oteli'nde, ana yemek kategorisinin ikincisi İbis Hotel Kayseri'de, tatlı kategorisinin ikincisi de Hilton Kayseri Oteli'nde 1 gece 2 kişi, oda kahvaltısı ve akşam yemeği dahil konaklama kazanacak. Kategorilerin üçüncüleri ise yine aynı otellerde 4 kişilik iftar yemeği kazanmış olacaklar.

Yarışma programının sonunda, Tuğba Özay sevilen şarkılarını seslendirerek, Kayseri Park misafirlerine unutulmaz bir gün yaşatacak.