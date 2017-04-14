Kayseri Mobilya Sektörü Kdv Süresinin Uzamasından Memnun

Mobilya sektörü KDV süresinin uzamasından memnun



Kayseri Mobilya Fuarı'nın 7'ncisi 19-23 Nisan tarihleri arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarın iş birlikçileri basın toplantısı düzenleyerek, mobilya fuarı hakkında bilgi verdi. Toplantıda hükümetin açıkladığı KDV indiriminin fuara katkı sağlamasının beklenildiği ifade edildi.



Tüyap Anadolu Fuarları, Kayseri Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası ve KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Kayseri Mobilya Fuarı hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Hilton Kayseri Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Tüyap Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, mobilya sektörünün kalbinin Kayseri'de atacağını söyledi. Alagöz, "Sektörde faaliyet gösteren önemli firmaların katılımı ile mobilyanı başkenti Kayseri önemli bir iş platformuna ev sahipliği yapacak. Hedefimiz Kayseri'nin marka değerini daha üst seviyelere taşıyarak, Pazar payını yükseltmekö diye konuştu.



"5 FARKLI ÜLKEDEN 200'E YAKIN ZİYARETÇİ GELECEKö



Kayseri Mobilya Fuarı'na 5 farklı ülkeden 200'e yakın yabancı iş adamının katılacağını da ifade eden Alagöz, "2016 yılında 53 bin'i aşkın ziyaretçiye fuar ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl fuarımızın daha fazla ilgi görmesini bekliyoruz. Fuara bu yıl Lübnan, Tunus, Irak, İran, Gürcistan ve Rusya'dan iş adamları ticari bağlantılar kurmak için gelecek. Bu kapsamda destek veren herkese teşekkür ediyoruzö dedi.



Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övünç'te konuşmasında önceki yıllarda düzenlenen fuarlarda katılımın az olduğunu ancak son yıllarda artan katılımcı sayısının mutluluk verici olduğunu söyledi.



"KDV İNDİRİMİ FUARA FAYDA SAĞLAYACAK"



Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise bu yıl 7'incisi yapılacak olan Kayseri Mobilya Fuarı'nın hayırlı olması temennisinde bulundu. Büyüksimitçi, "Geçen yıl fuara 53 bin ziyaretçi gelmiş ama bu yıl bu sayısının daha da fazla olacağına inanıyoruz. Hükümetin sektörde KDV indiriminin devam edeceğini açıklaması fuara da atkı verecektirö şeklinde konuştu.



"KAYSERİ'DE İHRACAT ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI"



Kayseri'nin ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Büyüksimitçi, Şubat ayında yüzde 8 olan ihracatın Mart ayında yüzde 22'ye yükseldiğini belirterek, "İhracatta büyük katkıyı mobilya sektörü verdi. Kayseri'de bu alanda markalı ürünlerimiz var. Şehrimizde de bu anlamda fuarlar düzenlenmesi önemli. Önümüzdeki yıl da çok daha fazla yabancı ziyaretçi bekliyoruz. Örneğin Afrika, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri'nden ziyaretçiler bekliyoruz. Bu yönde de çalışma yapılacaktırö diye konuştu.



"REFERANDUMDAN SONRA GÜNDEM EKONOMİ OLURSA GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"



Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da, mobilya fuarının fayda sağlayacağına inandıklarını ifade etti. Hükümetin açıkladığı KDV indiriminin sürmesinin önümüzdeki süreçte sektöre olumlu katkılar sağlayacağını anlatan Hiçyılmaz, şunları söyledi: "Bu KDV indiriminin ilerleyen süreçte artarak devam etmesini istiyoruz. Kalıcı hale gelmesi yönünde beklentimiz var. Kayseri'de 53 bin ziyaretçi sayısı mobilya fuarı için yeterli değil, inşallah daha da artacaktır. Bunun yanında referandum dan sonra gündem daha çok ekonomi olursa daha güzel günler bizi bekliyorö