Kayseri Mobilya Fuarında 'Taht' Koltuklar

Kayseri'de açılan mobilya fuarına katılan çok sayıda firma ürünlerini sergiliyor. TÜYAP tarafından organize edilen fuarda mobilya imalatçılarının ilginç ürünler de yer alıyor.



Bu ürünler arasında bulunan 'taht' koltuk en fazla dikkati çekenlerden. Mobilya fabrikasında tamamen el işçiliği ile yapılan bordo ve turkuaz renklerdeki koltuklar 4 bin liradan satışa sunuluyor. Fabrikanın Pazarlama Müdürü İbrahim Durmuş, 2 metre boyunda, 85 santim eninde olan 'taht' koltukların, kendilerine has bir model olduğunu söyledi. Koltukların tamamen el işçiliği ile yapıldığını belirten Durmuş, "Bunları taht koltuğu olarak yaptık. Yaklaşık 15 günde iskeletin araştırmasını yaptık. Tacı, ve kollarını el işçiliğiyle oyduk. Taca, kabartma şeklinde logomuzu uyguladık. Tamamen kendimize has bir tasarım yaptık. Özellikle, düğün salonlarında ya da Ortadoğu ülkelerindeki mağazaların vitrinlerine teşhir amaçlı yaptık.