Kayseri Lokantacılar Odası Başkanı Köse, Kayseri Mantısında Palm Yağı Yoktur

Geçtiğimiz günlerde bir çikolata markasıyla başlayan son olarak dondurulmuş patates ve mantı ile devam eden palm yağı tartışmasına katılan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayretti Köse, Kayseri ile özdeşleşen mantıda kesinlikle Palm yağı olmadığını, bu tartışmaların dondurulmuş Kayseri mantısından uzak tutulması gerektiğini söyledi.



Malezya ve batı Afrika ülkelerinde çok yaygın ekim alanına sahip olan Palm yağının çikolata dışında dondurulmuş patates ve mantı da bulunabileceği şüphesi ve söylentileri Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse? yi kızdırdı. Mantı'nın Kayseri ile özdeşleşen yöresel bir tad olduğunu ifade eden Başkan Köse, ö Merak ediyorum, gıda sektöründen yaşanan olumsuzlar Kayseri ile özdeşleşen yiyeceklerde yaşanıyor. Kayseri mantısı içerisinde bulunan ürünler un, tuz, et, baharattır. Kayseri dışındaki bazı firmalar mantı içinde soya kullanmaktalar. Yabancı madde kullanmamız mümkün değildir. Palm yağı mantının neresine kullanılıyor anlamış değilim. Birileri bir şeyleri kaşımaya çalışıyor. Ancak, biz bu konunun takipçisi olacağız. Kayseri'de gerek dondurulmuş gerekse de günlük kullanım için hazırlanmış mantılarda kesinlikle palm yağı kullanılmamıştır ö dedi.