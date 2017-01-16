Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin Çatısında Korkutan Yangın

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesinin çatısında nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.



Gevhernesibe Mahallesi'nde bulunan Kocasinan Belediyesi'nde akşam saatlerinde nedeni henüz belirlenmeyen sebeple yangın çıktı. Belediye çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 20'ye yakın itfaiye aracı gönderildi. Ekipler, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmasının ardından yangını kontrol altına aldı. Olay yerine gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyemizin hizmet binasında yangın çıktı. Çatı katında çıkan bir yangın. Çatıda bir tadilat vardı. Yangının bu nednele çıktığını tahmin ediyoruz. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınmış durumda. Herhangi bir şekilde katlara inmiş bir yangın yok. Tedbir alınıp yangın tamamen söndürülecek" dedi.