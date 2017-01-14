Kayseri Kastamonu Şehitler Derneği, Kayseri'de Patlamanın Yaşandığı Alanı Ziyaret Etti

Kastamonu Şehitler Derneği, Kayseri'de patlamanın yaşandığı alanı ziyaret etti



TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi, geçen yıl 17 Aralık'ta Kayseri'de yaşanan bombalı saldırının yaşandığı alana ziyarette bulunarak, basın açıklaması yaptı.



Geçtiğimiz 17 Aralık'ta Talas Bulvarı'nda yaşanan bombalı saldırı sonrası Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Berat Satıoğlu ve derneğin yönetim kurulu üyeleri Kayseri'ye geldi. Patlamanın yaşandığı alanda basın açıklaması yapan Satıoğlu, 'Bugün Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi olarak Kayseri'ye geldik. Malumunuz olduğu üzere 17 Aralık 2016'da Kayseri 1. Komando Tugayı'nda görev yapan vatan evlatlarımızın çarşı izni sevinci patlayan bir bomba ile yüreklerimizi yangın yerine çevirmişti. Ülkemizi yasa boğan bu olayda vatan evlatlarımız şehit olmuş, çoğu da yaralanmıştı. Bizde bugün bu hain ve alçak saldırı nedeniyle yaralanan Kastamonumuzun Daday ilçesi nüfusuna kayıtlı Ferdi Çatal kardeşimizi ziyaret için bu asil şehir Kayseri'ye geldikö ifadelerini kulland' ?.



Kayseri halkının saldırı sonrası tek yürek olduğunu belirten Satıoğlu, 'Hastanede tedavi gören askerlerimizin ailelerine de nasıl yardımlarda bulunduklarını televizyondan yayınlanan haberlerden gördük. Biz öncelikle Kayseri Valimiz Süleyman Kamçı'ya ve Kayseri halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ferdi kardeşimizin tedavisi süresince hiçbir katkısını esirgemeyen Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin doktorlarına ve personellerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin artarak devam etmesi dileğiyle terörle mücadelede devletimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtmek istiyorumö şeklinde konuştu.



Sözlerini sürdüren Satıoğlu, devlet tarafından emir verilmesi durumunda gaziler olarak her zaman göreve hazır olduklarını sözlerine ekledi.



Yapılan ziyarette Kastamonu heyetine eşlik eden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise, yapılan ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti. Yavuz, ülkeyi kimsenin bölemeyeceğini belirterek, görev verilmesi durumunda her zaman hazır olduklarını ifade etti.