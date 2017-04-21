Kayseri Işık Ihlali Faciaya Neden Olacaktı

Işık ihlali faciaya neden olacaktı



Kayseri'de ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada otomobilin ön kısmına saplanan trafik ışığının kimseye gelmemesi faciayı önledi.



Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Caddesi ile Mevlana 1.Caddenin kesiştiği kavşakta meydana gelen trafik kazasında, Suriyeli komşunu doğuma götüren Hasip Bayram yönetimindeki 38 KC 387 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yasemin Uygun Karadeniz yönetiminde otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddeti ile sürüklenen Karadeniz yönetimindeki otomobilin ön kısmı trafik lambası girdi. Kazada yaralanan Leyla Karadeniz Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ışık ihlali yaptığı belirlenen sürücü Hasip Bayram'ın ifadesini almak üzere Emniyete götürdü.