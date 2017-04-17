Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Güneşli Gençlikspor, ligin son sırasında yer alan rakibi Anadolu Yıldızları’nı zorlansada 90. dakika golü ile 1-0 yenerek 18 puana yükseldi.

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Güneşli Gençlikspor, ligin son sırasında yer alan rakibi Anadolu Yıldızları'nı zorlansada 90. dakika golü ile 1-0 yenerek 18 puana yükseldi.

STAT: Argıncık 2 Nolu

HAKEMLER: Osman Susamış xxx, Kemal Hattatioğlu xxx, Rüştü Güner xxx

SAHA KOMİSERİ: Atakan Yaman

GÜNEŞLİ GENÇLİK: Halil Bayram xxx, Hasan Yiğiter xx, İlhan İslamoğlu xx (Dk. 61 Sabri Bekar x), Yunus Emre Avkan xxx, Ersel Türkal xx, Abdurrahim Çopur xxx, Erhan Altuntaş xx (Dk. 46 Nizamettin Elbir x), Ramazan Karahan xxx, Salih Yıldırım xxx, Ali Şakar x (Dk. 30 Aykut Akdağ xx), Doğancan Yavuz xx

ANADOLU YILDIZLARI: Mahmut Tekdemir xx, Remzi Kartal xx, Kemal Yaman x, Burak Usta xx, Ali Ekinci xx, Yakup Pehlivan xx, Yunus Umaçlı xx, Ahmet Kekikli xx, Sezer Gözükara xx, Mahmut Hasdemir xx, Alican Namoğlu xx

GOL: Ramazan Karahan Dk. 90 (Güneşli Gençlik) - KAYSERİ

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