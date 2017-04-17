Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu
Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nda haftaya ikinci sırada giren Argıncık Esnafspor, üst sıraları hedefleyen Kayseri İdman Yurdu ile 2-2 berabere kalarak zirve yolunda ağır bir yara aldı.
Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda haftaya ikinci sırada giren Argıncık Esnafspor, üst sıraları hedefleyen Kayseri İdman Yurdu ile 2-2 berabere kalarak zirve yolunda ağır bir yara aldı.
STAT: Argıncık 2 Nolu
HAKEMLER: Esat Sabuncu xxx, Mustafa Göksu xxx, Cemal Emre Gömeç xxx
SAHA KOMİSERİ: Veysel Yalçın
ARGINCIK ESNAFSPOR: Eray Eratik xx, Uğur Tüzer xx, Zişan Tayyip Sağlamer xxx, Oğuz Karaman xx, Yunus Emre Öksüz xx, Engin Üçel xx, Saffan Karasu xx, Murat Ergin xxx, Mehmet Balalan xx (Dk. 68 Mustafa Derebaşı x), Cafer Eroğlu xx (55 M.Faruk Mefet x), Cafer Güloğlu xxx
KAYSERİ İDMAN YURDU: Batuhan Çobanoğlu xx, Kürşat Kubilay Yeniay xx, Murathan Dördüncü xx, Ali Bozkurt xxx, Kenan Karakaya xx, Mikail Özer xxx, Alper Deveci xx, Seyitcan Bayrakol xxx, Batuhan Yıldız xxx, Yaşar Çam xx, Enver Aray Beşkazak xx
GOLLER: Cafer Güloğlu Dk. 28, Zişan Tayyip Sağlamer Dk. 89 (Argıncık Esnaf), Mikail özer Dk. 44, Batuhan Yıldız Dk. 73 (Kayseri İdman Yurdu) - KAYSERİ