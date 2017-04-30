Kayseri Haftasonunu Kayseri'de Geçiren Gül,istanbul'a Döndü
Haftasonunu Kayseri'de geçiren Gül,İstanbul'a döndüSağlık sorunu yaşayan babası Ahmet Hamdi Gül'ü ziyaret amacıyla hafta sonunda Kayseri'ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a döndüCuma gecesi geç saatlerde Kayseri'ye gelen 11.
Haftasonunu Kayseri'de geçiren Gül,İstanbul'a döndü
Sağlık sorunu yaşayan babası Ahmet Hamdi Gül'ü ziyaret amacıyla hafta sonunda Kayseri'ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a döndü
Cuma gecesi geç saatlerde Kayseri'ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2 yakın akrabasına yaptığı ziyaret dışında hafta sonunu, bir süredir özel hastanede tedavi gördükten sonra Melikgazi ilçesi Alpaslan mahallesinde bulunan baba ocağında babası Ahmet Hamdi Gül, annesi Adeviye, erkek kardeşi Macit Gül ve yeğenleriyle geçirdi. Bu gün saat 15.00 sıralarında Erkilet Hava limanından il protokolüve kardeşi Macit Gül tarafından uğurlanan önceki dönem Cumhurbaşkanı Gül DHA'ya??Babamın yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları var. O nedenle kendisini görmeye geldim÷ Yeniden İstanbul'a dönüyorum?? dedi.