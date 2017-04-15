Kayseri Gurbetçi Ozan Oy Kullanmak Için Kayseri'ye Geldi

Gurbetçi ozan oy kullanmak için Kayseri'ye geldi



ALMANYA'da, yaşayan 60 yaşındaki gurbetçi ozan Abdullah Öztürk, yarın yapılacak referandum da ilk kez Türkiye'de oy kullanmak için elinde sazıyla Kayseri'ye geldi. Gurbetçi ozan oyunu kullandıktan sonra kendi bestelediği"Referandum" türküsünü seslendirdi.



40 yıldır Almanya'da yaşayan Abdullah Öztürk, yurtdışında yaşadığından bu yana Türkiye'de oy kullanamadığı için yarın yapılacak referandum da oy kullanmak için Kayseri'ye geldi. Ozan Öztürk Erkilet Havalimanında elinde sazıyla oy kullandı. Öztürk, "Ben 40 yıldır yurdışında yaşıyorum. Bugüne kadar Türkiye'de hiç oy kullanmadım. Onun için memleketimde oy kullanmak için Almanya'dan Kayseri'ye geldim. İnşallah yarın yapılacak referandum oylaması ülkemiz için iyi olur. Oyumu kullandıktan sonra Almanya'ya geri dönüş yapacağım" ifadelerini kullandı. Ozan Öztürk ayrıca, oy kullanımı öncesi referandum la ilgili bestelediği türküyü seslendirdi.