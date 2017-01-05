Gündüzleri Garsonluk, Geceleri Hırsızlık Yapan Genç Tutuklandı

Gündüz garsonluk geceleri hırsızlık yapan genç yakayı ele verdi



KAYSERİ'de, çeşitli tarihlerde 8 işyerine girerek yazarkasa ve bağış kutusunda bulunan paraları çalan 23 yaşındaki Ömer K. yakalandı. Zanlının gündüzleri bir lokantada garsonluk, geceleri ise hırsızlık yaptığı öğrenildi.



Hunat, Camikebir, Cumhuriyet ve Serçeönü Mahallelerinde bulunan lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında son zamanlarda kapıların ve pencerelerin kırılarak hırsızlık yapılması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarlar yapıldı. Olayla ilgili Hırsızlık Büro Amirliği özel ekip oluşturdu. Özel ekip ve olay yeri inceleme tarafından hırsızlık yapılan yerlerde parmak izi tespit edildi. Özel ekip yaptığı araştırmada parmak iziyle ilgili Emniyet Müdürlüğü'nde herhangi bir kaydın bulunmadığını tespit etti. Çalışmalarını derinleştiren ekipler 4 mahallede 100'ün üzerinde kamera kaydını inceledi. Zanlının eşkalini belirleyen ekipler arama çalışmasına başladı. Şüpheli çalışmalar sürerken Cumhuriyet Meydanı'nda gezerken yakalandı. Gözaltına alınan zanlı suçlarını itiraf etti. Güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkan Ömer K'nın hırsızlık yaparken rahat tavırları dikkat çekti. Kamera görüntülerinde zanlının işyerlerinde yazarkasa ve bağış kutularında bulunan paraları çaldığı görüldü.



Gözaltının ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen Ömer K., ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.