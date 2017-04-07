Kayseri Grupbaşkanvekili Elitaş, Rafting Yaptı

Grupbaşkanvekili Elitaş, rafting yaptı



Rafting Türkiye Şampiyonasının Kayseri etabı açılışına katılan Ekonomi Eski Bakanı ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kask ve can yeleği giyerek Kocaçay deresinde rafting yaptı.



Türkiye Rafting Şampiyonası birinci etap yarışması Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 12 takım 80 sporcunun katılımı ile törenle başladı. Açılışa Ekonomi Eski Bakanı ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Rafting Türkiye Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve vatandaşlar katıldı.



Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Grupbaşkanvekili Elitaş,"Şampiyonanın Kayseri'de başlaması çok güzel bir durum. İnşallah Yahyalı rafting takımını da en kısa zaman kurarız. Bizi maceraya sürükleyen çeşitli engebelerle zora koşan bir sistem ile karşı karşıyayız.Bu sistemin artık değişmesi kanaati oluştu. İnşallah 16 Nisan tarihinde, raftingi bir spor olarak yapalım, ama ülke idaresinde engebeli yollar, heyecanlı sistemler ülke idaresini olumlu noktaya götürmez. Hiçbir zaman ülkeyi huzura, refaha götürmez. Rafting sporunu seyrek ve yapma güzel ama ülke idaresi bir rafting gibi değil, bir engelli parkur gibi değerlendirilmemesi dümdüz yol ortaya çıkması gerekir" dedi.



Horonların çekildiği halk oyunlarının oynandığı şampiyona açılışında can yeleği giyen, kask takan grupbaşkanvekili Elitaş, ilçe halkının alkışları içerisinde belediye başkanı Esat Öztürk ile birlikte ilçenin ortasında akan Kocaçay'da rafting yaptı. Türkiye rafting şampiyonası Yahyalı etabı 3 boyunca devam edecek.