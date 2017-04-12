Kayseri Gençliği Ecdadına Gitti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlerin Türk tarihini ve ecdadını tanıması için lise öğrencilerine yönelik olarak başlattığı Çanakkale gezilerini sürdürüyor. Bu kapsamda Çanakkale gezilerine katılacak olan ilk kafile uğurlandı.



Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Çanakkale gezi programları sürüyor. 'Kayseri'nin evlatları ecdadının huzurunda' sloganıyla yapılan Çanakkale gezilerine bu yıl yaklaşık 500 lise öğrencisi katılacak. Çanakkale Gezisine katılan öğrencilerden oluşan ilk kafile yola çıktı.



Çanakkale'de ecdadımızla buluşacak olan lise öğrencilerini Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ile öğrencilerin aileleri uğurladı. - KAYSERİ