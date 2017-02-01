Kayseri Gazisi'ne Baba Ocağında Sevgi Seli

KAYSERİ'de, 46 gün önce PKK Terör Örgütü tarafından, çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu araca yönelik düzenlenen bombalı saldırısında yaralanan Gazi Er Recep Coşkun, tedavi gördüğü hastaneden hava değişimi için geldiği baba ocağında sevgi seli ile karşılandı.



Kayseri'de, geçen 17 Aralık'ta PKK'lı teröristlerce çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 14 asker şehit olurken, 55 kişi de yaralandı. Patlamada Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Er Recep Coşkun, ayaklarından yaralandı. GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ve sağlık durumu iyiye giden Gazi Er Recep Coşkun bugün saat 18.00'de Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'ndeki baba ocağına geldi. Gaziyi, Çanakkale Caddesi'ndeki evinin önünde Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Garnizon Komutanı Dz. Yrb. Türken Altıngöz, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, Lapseki Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emrah Avdan, Lapseki İlçe Emniyet Müdürü Hakan Göç, Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ve çok sayıda vatandaş karşıladı.



Ambulans ile getirilen Gazi Recep Coşkun'un 2 yaşındaki oğlu İbrahim Coşkun'un asker selamı çevredekilere duygulu anlar yaşattı. Duygulu anların yaşandığı karşılama sırasında Gazi Er Recep Coşkun "Vatan sağolsun" dedi.



- Çanakkale