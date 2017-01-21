Kayseri Forum 'Çalgı Çengi İkimiz' Sevgisiyle Stadyuma Döndü

Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Çalgı Çengi İkimiz filminin Türkiye turnesi kapsamında Forum Kayseri AVM'de hayranlarıyla buluştu.



Alışveriş merkezi Kural ve Cemcir sevgisiyle adeta stadyuma döndü. Yaklaşık 3 bin kişinin tüm merdivenleri ve katları doldurduğu alanda neredeyse adım atacak yer kalmadı. Küçük bir hayranının Ahmet Kural'a Kayseri atkısı takması üzerine Kural'ın yaptırdığı tezahüratlar coşkuyu iyice arttırdı. Fuaye alanında ve sinema salonlarında merak edilen soruları cevaplandıran ikiliden Ahmet Kural, talk şov isteğinde bulunanlara "Beraber şov düşünmüyoruz. Üç adam olmadığımız için şov yapamıyoruz ama böyle bir istek varsa neden olmasın?" diyerek espri yaptı.



Kural, albüm yapması yolundaki yorumlara ise "Bizim işimiz değil ama albüm fikirlerine açığız" yanıtını verdi.



"Yağlamaya hayran kaldım, ne kadar güzel bir yemekmiş"



İHA muhabirine açıklamalarda bulunan ikili, Kayseri'nin yöresel yemeği 'yağlama'ya hayran kaldıklarını söyledi. Kayseri'de gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını dile getiren Ahmet Kural, "Kayseri'yi çok seviyoruz da çok kalabalıktı. Yağlamaya bayıldım. Yağlama, pastırma bir de o sucuk içi bitirdi bizi. Hakikaten efsane. Yemekler harika. Kayseri çok güzel. İlgi, alaka, kalabalık kat kat. İki üç kat kalabalık vardı, merdiven dahil. Çok şükür. Çok teşekkür ediyoruz Kayseri'ye buradan. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun ilgi vardı" diye konuştu.



6 yıl sonra Çalgı Çengi'nin ikincisini çektiklerini ve gündeme rağmen vatandaşların kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Kural, "Bizim ilk filmimiz Çalgı Çengi 1. Bu da 6 sene sonra ikincisini çektiğimiz bir filmimiz. Bizim için önemli bir film. İlk göz ağrımız diyebiliriz. İlgi de her şeye rağmen, gündeme rağmen sağ olsunlar sevenlerimiz bizi yalnız bırakmadı. Koşa koşa gelmişler buraya. Çok teşekkür ediyoruz onlara. İlgi ilk günden beri çok güzel. Bildiğiniz doğal afette film vizyona girdi. Sonra 50 yılın en büyük karı bize denk geldi. Ama ona rağmen seyirci salonları kat ve kat doldurdular. Yaklaşık 2 milyon seyirci yaptık. Artarak da devam ediyor" dedi. Murat Cemcir ise, karne tatiline giren öğrencileri sinemaya davet etti.



Öte yandan ünlü oyunculara vatandaşların ilgisi ise yoğun oldu. Hayranları, Cemcir ve Kural ile fotoğraf çektirebilmek için yarıştı. - KAYSERİ