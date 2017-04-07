Kayseri Fetö'den Gözaltına Alınan 5 Kişi Adliyeye Gönderildi

Fetö'den gözaltına alınan 5 kişi adliyeye gönderildi



ERCİYES Üniversitesi'nde, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiası ile gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından nöbetçi savcılığa gönderildi



Kayseri'de polisin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erciyes Üniversitesi'nde çalışan Halil İbrahim K., Mehmet A., Demet T., Serdar K. ve Arif K, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.