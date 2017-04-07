Kayseri Fetö'den Gözaltına Alınan 5 Kişi Adliyeye Gönderildi

Fetö'den gözaltına alınan 5 kişi adliyeye gönderildiERCİYES Üniversitesi'nde, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiası ile gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından nöbetçi savcılığa gönderildiKayseri'de polisin yürüttüğü FETÖ/PDY...

Kayseri Fetö'den Gözaltına Alınan 5 Kişi Adliyeye Gönderildi

Fetö'den gözaltına alınan 5 kişi adliyeye gönderildi

ERCİYES Üniversitesi'nde, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiası ile gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından nöbetçi savcılığa gönderildi

Kayseri'de polisin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erciyes Üniversitesi'nde çalışan Halil İbrahim K., Mehmet A., Demet T., Serdar K. ve Arif K, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Erciyes Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Hastane, Sağlık, Polis, PDY, FETÖ
sponsored ads