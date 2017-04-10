Kayseri Fetö'den Gözaltına Alınan 3 Avukat, Adliyeye Gönderildi

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 avukat Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock programı kullandıkları belirlenerek gözaltına alınan avukatlar Funda Aydın, Ali Osman Turgut ve Bekir Sıddık Çelik, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğe getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.