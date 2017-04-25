Kayseri Fetö'den Gözaltına Alınan 21 Öğretmen Adliyeye Gönderildi

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 öğretmen Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve ByLock programı kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 21 öğretmen Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.