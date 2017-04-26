Kayseri Ev Kadınları, 'Yöresel Yemekler' Yarışmasında Ter Döktü

Kayseri Kültür ve Turizm Müdürlüğünün öncülüğünde, bir alışveriş merkezinde düzenlenen 'Kayseri'nin Yöresel Yemekleri' yarışmasında ev kadınları hünerlerini sergilediler. Dereceye giren kadınlar, tatil ile ödüllendirildiler.



Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, başlanğıç, ana yemek ve tatlı dallarında 40'a yakın yemeğin yarıştığı etkinlikle ilgili olarak "Burada amacımız, Kayseri'nin yöresel yemeklerinin ortaya çıkarılmasıdır. Çünkü bazı yemeklerimiz artık unutulmaya yüz tutmuş. Maalesef yeni gelinler ve genç kızlar artık bu kadim yemeklerimizi yapmaz oldular. Bu yöresel yemek yarışmalarını bu yüzden yapıyoruz. Yarışmacılarımız da ev hanımlarımız. Profesyonel aşçılar bu yarışmaya katılamıyorlar. Üç kategoride yarışmayı düzenledik. Başlangıç yemekleri, ana yemek ve tatlılar ile pastalar olarak kategorileri belirledik. Jürimiz de yemek konusunda uzmanlardan oluşuyor. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse başta olmak üzere, Hilton ve Nov otelin genel müdürleri,başaşçıları, şefleri yani yöresel yemekleri bilen insanlar ve Kayserili aşçılar, hanımlarımızın yaptığı yemekleri değerlendirdi. Böyle güzel bir yarışma belirledik. Bu bir kültürel katkıdır. Burada dereceye giren yemeklerimizi de Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bildireceğiz. İlimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize, yarışmaya katılan yemeklerimizi ikram etsinler, istiyoruz. Böylece bunları sektörün mutfağına da kazandırmış olacağız. Önceki yıllarda yaptığımız yarışmalarda dereceye girenleri altınla ödüllendiriyorduk ama bu sene tatille ödüllendireceğiz."dedi



Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, "Bu tür yarışmalar çok önemli, çünkü geçmişimizi geleceğimize taşıyoruz. Türk mutfağının gerçek temsilcileri bu hanımefendiler. Bu yöresel yemeklerle ilgili bizim Coğrafi İşaretler çalışmamız da var."diye konuştu. Kayseripark Alışveriş merkezindeki etkinliğe yarışmacıların yanı sıra kadın müşterilerde ilgi gösterdi. Yöresel yemekler arasında kıymalı mantı,patatesli mantı,yağ mantısı,patlıcanlı kabaklı, armutlu dolmalar. börekler,nevzine tatlıları ilgi gördü.