Kayseri Erkek Öğrenci Yurdunda Korkutan Yangın

Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın



KAYSERİ'de, Özel Ağırnas Mimarsinan Orta Öğrenim erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın korkuttu.



Akşam saat 18.30 sıralarında Melikgazi İlçesi Ağırnas Mahallesi Pansiyon Sokak'ta bulunan Özel Ağırnas Mimarsinan Orta Öğrenim erkek öğrenci yurdunun çatısında nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine 4 adet itfaiye aracı gönderildi. Yangına kısa sürede müdahalede bulunan ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Olayda yangından etkilenen olmazken, öğrencilerin yarıyıl tatili nedeniyle yurtta bulunmadığı öğrenildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.