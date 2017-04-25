Kayseri Erciyesspor Gelecek Sezona Odaklandı

Kayseri Erciyesspor Başkanı Saffet Külahçı, gelecek sezona güçlü bir şekilde başlamak için transfer görüşmelerine başladıklarını belirtti.



Kulüp başkanı olduklarında Kayseri Erciyesspor'un ligden düşmesinin kesinleştiğini hatırlatan Külahçı, "Biz takımı bu halde aldık ama seneye bu şekilde olmayacak. Önümüzdeki sezon yepyeni bir takımla, Kayserimizin çocuklarıyla, alt yapımızdan gelen oyuncularımızla iyi bir takım kurma niyetindeyiz." dedi.



Yurt dışında forma giyen bazı gurbetçi oyuncularla da görüştüklerinin altını çizen Külahçı, şunları kaydetti:



"İngiltere'de bir takımı çalıştıran ve Türk asıllı olan bir hocayla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu takımı seneye açık ara ile şampiyon yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Erciyesspor harcanacak bir takım değil. 84 yıllık mazisinde Avrupalar görmüş, kupalar görmüş bir takım heba edilemez."