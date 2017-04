Kayseri Erciyesspor'dan Ankaragücü İçin Kadir Has Girişimi

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Kayseri Erciyesspor, hafta sonunda sahasında lider Ankaragücü ile oynayacağı maçın Kadir Has Stadyumu'nda oynanması için Futbol Federasyonu'na başvurdu.



Ankaragücü, 2016-2017 sezonunda bütün maçlarını Atatürk Spor Kompleksi Yan Sahada oynayan Kayseri Erciyesspor yönetimiyle temas kurarak müsabakanın Kadir Has Stadyumu'nda oynanması için talepte bulundu. İstemi kabul eden Kayseri Erciyesspor yönetimi de maçın Kadir Has Stadı'nda oynanması için federasyona başvurdu.



Stat değişikliği kabul edildiği takdirde grubunda lider olan Ankaragücü'nün yaklaşık 15 bin taraftarının Kayseri'ye gelebileceği belirtildi.



- Kayseri