Kayseri Erciyesspor-Buğsaşspor: 1-1
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Adnan Akbulut (xx), Gökhan Çelik (xx)KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (xxx)- Bilal (xxx), Serkan (xx) (Dk.68 Furkan xx), Çağatay (xxx), Ahmet (xxx), Yunus (xx) (Dk.78 Okan xx), Seyfettin (xx), Batuhan (xxx), Talha (xx), (Dk.
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Adnan Akbulut (xx), Gökhan Çelik (xx)
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (xxx)- Bilal (xxx), Serkan (xx) (Dk.68 Furkan xx), Çağatay (xxx), Ahmet (xxx), Yunus (xx) (Dk.78 Okan xx), Seyfettin (xx), Batuhan (xxx), Talha (xx), (Dk.60 Tugay xx), Cüneyt (xx), Muhammed Yasin (xx)
BUGSAŞSPOR: Oğuz (xx)- Cebrail (xx), Tufan (xx), Mahmut (xx), Murat (xx) (Dk.46 Şahin xx), Yavuz (xx) (Dk.86 Serkan), Yaşar (xx), Raşit (xx), Arif (xx) (Dk.25 Emre xxx), Mustafa (xx), Ömer (xx)
GOLLER: Dk.5 Muhammed Yasin (Kayseri Erciyesspor) Dk.49 Emre (Bugsaşspor)
SARI KARTLAR: Cüneyt, Ahmet (Kayseri Erciyesspor) Ömer, Mahmut (Bugsaşspor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kayseri Erciyesspor, sahasında Bugsaşspor ile 1-1 berabere kaldı.
5'inci dakikada rakip ceza sahasının önünde topla buluşan Muhamed Yasin uzaktan sert şutla topu ağlara yolladı: 1-0.
49'uncu dakikada sağdan gelişen Bugsaşspor atağında oyuna ikinci yarıda giren Emre altıpasta topla buluşarak vurdu ve skoru dengeledi: 1-1.
FOTOGRAFLI - Kayseri