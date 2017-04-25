Kayseri Erciyesspor Başkanı: "Kayserili Oyunculara Yöneleceğiz"

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta küme düşmesi kesinleşen Kayseri Erciyesspor'un Başkanı Saffet Külahçı,"Yeni sezonda ağırlıklı olarak Kayserili oyunculardan kurulu bir takımla mücedele edeceğiz" dedi.



KULAHÇI: "GELECEK SEZONUN TAKIMINI KURUYORUZ"



Kulüp binasında basın mensupları ile bir araya gelen Kayseri Erciyesspor Başkanı Saffet Külahçı, şunları söyledi:



"Bu şehrin iki takımı vardır. biri Kayserispor diğeri de her ne kadar 3'üncü Lig'e düşşe de Erciyespor'dur. Bunu kimse unutmamalıdır. Erciyesspor bu memleketin takımıdır. Bizim de sevdalı olduğumuz bir takımdır. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz. Ağırlıklı olarak Kayserili futbolcuların yer alacağı yepyeni takım kuracağız. Gurbetçi sporcular ile şu an kadromuzda bulunan sporculardan kurulu iyi bir takım oluşturacağız. Şimdiden Almanya'da bulunan 5-6 sporcu ile görüşüyoruz. Ayrıca, antrenör konusunda da İngiltere'de bulunan Türk asıllı bir Kıbrıs'lı teknik direktör ile görüşüyoruz. Bugünden itibaren gerek elektrik ve su gerekse de sporcuların paraları ödenmeye başlandı."



