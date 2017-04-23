Kayseri Erciyesspor Ankaragücü: 1-4 Maç Özeti ve Golleri (23 Nisan 2017) İzle.. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ankaragücü, Kayseri Erciyespor'u deplasmanda mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Ankaragücü, deplasmanda Kayseri Erciyesspor'u 4-1 yendi ve 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek adını TFF 1. Lig'e yazdırdı....