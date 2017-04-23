Kayseri Erciyesspor-Ankaragücü: 1-4 (Ankaragücü 1'inci Lig'de)





STAT: Kadir Has



HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Sedat Bayrak (xx), Mehmet Can Küçük (xx)



KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (x)- Mehmet (x), Bilal (x), Serkan (x), Çağatay (x), Ahmet (x), Yunus (x), Seyfettin (x) Dk. 46 Okan (x), Batuhan (x), Cüneyt (x) Dk. 82 Turgay), Yasin (x) Dk. 59 Burak (x)



ANKARAGÜCÜ: Korcan (xx)- Ferhat (xx) Dk. 70 (Harun x), Ömer (xx) (Dk. 60 Enes xx), Mehmet (xx), Erhan (xx) (Dk. 75 Çağatay x), Cenk (xx), Serkan (xx), Muharrem (xx), Muhammed (xx), Sezgin (xx), Kenan (xx)



GOLLER: Dk. 89 Serkan (Kayseri Erciyesspor), Dk. 27 Ömer, Dk. 45 Kenan, Dk. 45+1 Muharrem, Dk. 72 Erhan (Ankaragücü)



SARI KARTLAR: Cüneyt, Yasin, Ahmet, Okan (Kayseri Erciyesspor), Ferhat, Kenan, Çağatay (Ankaragücü)



SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ankaragücü, deplasmanda Kayseri Erciyesspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Ankaragücü 1'inci Lig'e adını yazdırdı. Maç sonrası Ankaragücülü futbolcular ve taraftarları büyük sevinç yaşadı. Maç için Ankara'dan gelen 20 bin taraftarı Ankaragücü'ne müsabaka sırasında büyük destek verdi.



18. dakikada ceza sahası dışında Kenan'ın çektiği şutka kaleci Osman topu engelledi.



27. dakikada ceza sahası için topla buluşan Ömer topu ağlara yolladı: (0-1.



33. dakikada sol kanattan Ömer'in yaptığı ortaya Muharrem kafa ile vurdu. Top auta gitti.



45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kenan ceza sahası içinde kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara bıraktı: 0-2.



45+1. dakikada ceza sahası içinde Muharrem topu ağlarla buluşturdu: 0-3.



72. dakikada ceza sahası içinde Kayseri Erciyesspor savunmasıntdan seken topa Erhan senrt vurdu: 0-4.



89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Serkan topu ağlara yolladı: 1-4



- Kayseri