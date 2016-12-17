Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde Patlama!

Patlama bugün saat 08.45'de Erciyes Üniversitesi ana girişinin 500 metre uzağında, acil giriş yakınında Atatürk Bulvarı Talas Caddesi'nde meydana geldi. Talas İlçesi Zincidere Mahallesi'nden kent merkezine giden ve içinde daha çok 1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı iznine giden sivil kıyafetli askerlerin bulunduğu belirtilen halk otobüsü, üniversitenin önüne geldiğinde, halk otobüsünün soluna otomobil yanaştı. Ardından şiddetli bir patlama meydana geldi. NTV canlı yayınına bağlanan İHA muhabiri Cem Atakan, "Görgü tanıkları Erciyes Üniversitesi'nin hemen önünde özel halk otobüsünün yanında bir aracın infilak ettiğini söyledi" dedi.

KAYSERİ'DEKİ PATLAMADAN İLK FOTOĞRAFLAR

DHA MUHABİRİ: OTOBÜSTE ÇARŞI İZNİNE GİDEN ASKERLER VARDI

CNN Türk canlı yayınına bağlanan DHA Kayseri muhabiri Oktay Ensari, halk otobüsünde çarşı iznine çıkan askerlerin olduğunu, patlamanın da bu araca yaklaşan sivil bir aracın patlatılmasıyla meydana geldiğini ileri sürdü.

"YOL ÜZERİNDE KOMANDO TUGAYI KIŞLASI VAR"

Ensari, patlamanın, bir terör patlaması gibi göründüğünü belirtti. Ensari "Palas Caddesi, şehir merkezine 5-6 kilometre uzaklıkta. Orası yoğun bir yer değil. Okullar da tatil. Hafta içi yoğun olan bir yol. Aynı yol üzerinde komando tugayı kışlası var. Planlanmış bir olay gibi görünüyor. Sabah 08:45 sıralarında oldu" dedi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Görgü tanıkları ise "Önce bir trafik kazası zannettik ancak daha sonra otobüsün patlamayla savrulduğunu gördük" diyerek olay anını anlattı.

CHP'Lİ VEKİL: KAYSERİ EMNİYET MÜDÜRÜ 'BOMBALI ARAÇ SALDIRISI' DEDİ, ŞEHİT VE YARALILAR VAR

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Kayseri Emniyet Müdürü 'bombalı araç saldırısı' dedi. Şehit ve yaralılar olduğunu aktardı" diyerek yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.Kayseri Emniyet Müdürü ile görüştüğünü ifade eden CHP Milletvekili Çetin Arık, NTV'ye telefon bağlantısı ile katılarak açıklamalarda bulundu! Sözlerine başsağlığı temennisiyle başlayan Arık, Emniyet müdürlüğünden alınan bilgiye çarşı iznine çıkan askerlerin hedef alındığı ve vatandaşların da yoğun olarak bulunduğu bir noktada bombalı aracın patlaması sonucu gerçekleştiğinin ifade edildiğini söyledi.

YAYIN YASAĞI GELDİ

RTÜK, Başbakanlık tarafından Kayseri'de meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

BAŞBAKAN UÇAKTAN İNDİ, BAKANLARDAN BİLGİ ALDI

Başbakan Binali Yıldırım Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etmek üzere uçağa binmek üzereyken Kayseri'deki patlama haberini aldı. Başbakan haber sonrasu uçaktan inerek olay hakkında bakanlardan bilgi aldı.

YARALILAR İÇİN KAN ANONSU

Kayseri'de sabah saatlerinde halk otobüsünün geçişi sırasında Erciyes Üniversitesi önünde meydana gelen patlama sonrasında, hastanelerde yaralılar için kan bağışı anonsu yapılmaya başlandı. Patlama bölgesi güvenlik kuvvetleri tarafından çevrilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.





ŞEHİT VE YARALIMIZ VAR

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan bombalı saldırı sonrası ilk resmi açıklama Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'dan geldi. Kamçı, "Malesef şehit ve yaralılarımız var" dedi. Bombalı araçla gerçekleştirildiği belirtilen ve çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüsün hedef olduğu saldırıyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, otobüsün yanında bombalı araç patlatıldığını belirterek "Malesef şehit ve yaralılarımız var" dedi.











