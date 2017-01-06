Kayseri - El-Bab Gazisi Sar, Yaşadıklarını Anlattı

El-Bab gazisi Sar, yaşadıklarını anlattı



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, El-Bab'da gazi olan Uzman Çavuş Mustafa Sarı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarette Gazi Sarı, El-Bab'da yaşadıklarını anlattı.



Suriye'de bulunan El-Bab'da DEAŞ'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda gazi olan Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Gazi Sarı'yı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Gazi Sarı, Bakan Özhaseki ile yaptığı sohbette El-Bab'da yaşananları anlattı. Kayseri komandosu olduğunu belirten Sarı, 'Orada yapılan intihar saldırısıydı. Daha önce çatışmaya girmiştik ama sürekli taciz vardı. Yanımıza havan düşüyordu. O günde görüş mesafemiz epey düşmüştü. Görüş mesafesi iyice düşünce intihar saldırısı oldu. Eşzamanlı olarak sağımızdan ve solumuzdan geldiler. Sağımızdakini uçaklarımız imha etti ama sol tarafımızdaki biraz ölü bölgedeydi. O yüzden göremedik. Aracın bana olan uzaklığı 40 metre civarındaydı. Arkadaşlarımızın çoğu da basınçtan şehit oldu. Bizim oradaki komanda birliğimiz dönüş yaptı. Başka komando tugayı da tekrardan takviye olarak gitti' ifadelerini kullandı.



Bakan Özhaseki ise, 'Bitiyorlar inşallah. Bu şeyler eskiden içeride olurdu. Artık şehirler temizlendi. Sonra köyler ve dağlar temizlendi. Şimdi onların tek tek çıkarak ferdi eylemler yapmaları bitmişlik alameti. Bunu canı sıkılan bir adam bile yapabilir. Biraz ciğerimiz yansın istiyorlar. Yoksa tüm terör örgütlerinin amacı iyice yerele inmek, orada hakimiyet sağlamak, toprak parçası koparmak ve vatandaşla içli dışlı olup onları isyan ettirmek. Buralarda onlar bitti. Öyle bir şey yok. Kendileri de bittiler. Şehirlerde güçleri de kalmadı' şeklinde konuştu.