Kayseri'den Kısa Kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesi çerçevesinde tapu devir işlemleri devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'nin en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde birinci uygulama etabı içerisinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi'nde uzlaşma sözleşmesi imzalamış olan hak sahipleri tapularını en kısa sürede teslim edecek.



Tapu devrini henüz yapmamış hak sahiplerinin bir an önce Kocasinan Tapu Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor.



Sarıoğlan



Sarıoğlan Adliyesinde görev yapan hakim ve savcı evlendi.



Adliyede görev yapan Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Funda Ateş ile Sarıoğlan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Gül, Sarıoğlan Belediyesinde düzenlenen törenle evlendi.



Çiftin şahitliklerini İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve eşi yaptı.



Nikah törenine ayrıca Cumhuriyet Savcısı Halit Bilgiç, Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Aylin Baran, Emniyet Amiri Osman Soylu, İlçe Jandarma Komutanı Eyüp Budak ile adliye personeli katıldı.