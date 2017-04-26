Kayseri'den Büyükşehire Ziyaret

Kızılkan, İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Kızılkan ve ekibini ağırladı. İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül tarafından karşılanan Kızılkan ve ekibi, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Önemli bir görevi icra ettiklerini belirten, İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül, "Manisa, sürekli gelişen bir şehir, can ve mal güvenliğini sağlamak adına, 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün liderliğinde tek amacımız, bu şehre hizmettir" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Kızılkan ise, "Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret ettik. Buradaki güler yüzlü daire başkanımız, şube müdürlerimiz ve personellerimizle buluşmak bizleri çok memnun etti. Buradaki çalışmalar hakkında da bilgiler aldık. Can ve mal kaybı olmadan geçecek çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

