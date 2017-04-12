Kayseri'deki Trafik Kazası

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde dün öğrenci servisi ile tırın karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.



Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada Mustafa Sarıçiçek'in kullandığı 38 SP 35 plakalı öğrenci servisi ile A.B.'nin kullandığı 38 YN 654 plakalı tır çarpışmış, kazada 18 yaşındaki Rıfat Öztürk olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan servis şoförü Mustafa Sarıçiçek de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Sarıçiçek'in de hayatını kaybetmesi ile kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri devam ediyor. - KAYSERİ