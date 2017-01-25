Kayseri'deki Terör Saldırısında Yaralanan Er Yaşadıklarını Anlattı

KAYSERİ'de 14 askerin şehit olduğu, PKK'lı teröristlerin çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüse yönelik bombalı araçla düzenlediği saldırıda yaralanan piyade er 21 yaşındaki Kayahan Uluhan, "Patlama sonrası gözlerim geçici görme kaybı yaşadı. Araçtan kendim çıkamadım. Arkadaşların yardımı ile otobüsten çıkartılarak dışarıya yatırıldım" dedi.



Kayseri'de geçen yıl Aralık ayında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda yaralanan piyade er Kayahan Uluhan, tedavisinin ardından Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'ne bağlı Ürküt Köyü'ndeki baba ocağına geldi. Babası Bahattin Uluhan (47), annesi Fatma (43), ablası Hacer (22), kardeşleri Ercan (14) ve Gözdenur (13) ile hasret gideren Kayahan Uluhan, saldırı anında yaşadıklarını anlattı. Uluhan, "Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nden geleli bir hafta olmuştu. Çarşı iznine çıkıyorduk. Otobüsün sol arkasında oturmaktaydım. Patlama sonrası gözlerim geçici görme kaybı yaşadı. Araçtan kendim çıkamadım. Arkadaşların yardımı ile otobüsten çıkartılarak dışarıya yatırıldım. Daha sonra ambulansa aldılar. Hastaneye kadar her şey normaldi. Hastaneden sonrasını hatırlamıyorum. Önümde oturan 7 arkadaşım vardı. Arkamda Hakkari Çukurca'da beraber görev yaptığımız devrem vardı. Şehit oldular, mekanları cennet olsun. Aynı patlamada şehit olan Kamil Tunç'un hemşehrim olduğunu bilmiyordum. Patlamadan iki gün önce revirde görmüştüm. Konuşmuşluğumuz vardı. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın kardeşim" diye konuştu.



'BU VATAN KOLAY KAZANILMADI'



Patlamayı televizyondan öğrendiğini aktaran baba 47 yaşındaki Bahattin Uluhan, "Patlamayı öğrenir öğrenmez şok oldum. Kayseri'ye gittik. Gittiğimizde oğlumu bilemedim. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor. 40 gün Ankara GATA'da kaldık. Oğlumun eve dönmesinden mutluluk duydum. Bu vatan kolay kazanılmadı. Biz de bu vatanı asla teslim etmeyeceğiz. Bir oğlum daha var onu da göndermeye hazırım" dedi.



Kayahan Uluhan'ın baba ocağındaki evi önüne Türk bayrağı asılırken, ev geçmiş olsun ziyaretine gelenlerin akınına uğradı. - Afyonkarahisar