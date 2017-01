Kayseri'deki Terör Saldırısında Yaralanan Çavuş Uçar: 'Vatan Borcumu En Iyi Şekilde Ödemek...

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında yaralanan Çavuş Mustafa Uçar, "Vatan borcumu en iyi şekilde ödemek istiyorum" dedi.



Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan Uçar, annesi Sıdıka, babası Erol ve babaannesi Hacer Uçar ile önce Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan'ı ardından Belediye Başkanı Turgay Şirin'i makamında ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Uçar, terör saldırısının ardından arkadaşıyla kendi imkanlarıyla hastaneye gittiklerini söyledi.



Çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan araca en son bindiğini söyleyen Uçar, "Kayseri'deki patlamada topçu taburunda görevliydim ve araca en son bindim. Yanımda arkadaşım vardı, onunla birlikteydik. O gün olay esnasında ufak tefek şoför ile muhabbet ettik. Hiç böyle bir şey aklımıza gelmiyordu zaten. O gün olayın olduğu yere geldiğimizde patlama anından sonra ben, kendi imkanlarımla hastaneye gittim. Zaten o an ne olduğunu anlayamadık. Hastaneye ilk olarak giden arkadaşım ve bendim. Şükür çok iyiyim. Allah razı olsun herkesten. Bizimle ilgilendiler, bize yardımcı oldular. Kayseri halkından, Turgutlu halkından, herkesten Allah razı olsun. Çok şükür biz iyiyiz" diye konuştu.



Astsubaylık sınavları dolayısıyla İzmir'e gelmek için yola çıktığını belirten Gazi Uçar, "Ben Deniz Kuvvetleri Astsubaylık sınavı için geliyordum İzmir'e. Şu an nasip olmadı ama inşallah görev almak isterim. Vatan borcumu en iyi şekilde ödemek istiyorum ve hala da bunun arkasındayım. İnşallah tedavim bittikten sonra da birliğime katılmak istiyorum." dedi.



Uçar, araçta bir sivilin olduğu iddiasıyla ilgili şunları kaydetti:



"Araca en son ben bindim. Ortalarda var mıydı bilmiyorum ama sivil birinin binmesi için otobüsün durması lazım. Otobüs sadece asker bir arkadaş vardı o inmek istediği için o durakta durdu. Sivil görünümlü kimseyi görmedim hiç o yaşlarda. Zaten askeri bir araç. Başka birinin de binmesi yasak. Ben en önde idim. Hatta Talas da Komando Caddesi dediğimiz caddede bir sivil bizi durdurmak istedi ben en önde idim gördüm şoför oralı olmadı. Çünkü yasak. Garip bir durum da yoktu. Şehit olan arkadaşlarım için çok üzülüyorum. Hala aklım orada. Yoğun bakımda olan arkadaşlarım var. Hala onları düşünüyorum. O olay bir an olsun aklımızdan çıkmıyor."



Uçar, tedavisinin devam ettiğini ve askerlik görevinin bitmesine 45 gün kaldığını sözlerine ekledi.