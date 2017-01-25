- Kayseri'deki terör saldırısı

Piyade Er Kayahan Uluhan'ın babaevinden detaylar

Uluhan'ın eve girişi, annesine sarılması

Uluhan'ın konuşması Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan asker babaevine geldi

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Afyonkarahisarlı Piyade Er Uluhan, izinli olarak memleketine geldi

Uluhan:

"Bilincim hastaneye kadar açıktı. Hastaneden sonra hiç birşey hatırlamıyorum. Önümde oturan 7 tane tanıdığım samimi arkadaşım vardı, şehit oldular. Arkamda oturan devrem vardı. Hakkari'de de beraber görev yapmıştık. Yan yana yatıyorduk. Maalesef o da şehit oldu, mekanı cennet olsun. İnşallah güçlü bir şekilde bugünleri de atlatacağız"

Baba Bahattin Uluhan:

"Oğlumun eve dönmesinden dolayı büyük mutluluk yaşıyorum. Çok şükür. Hainler şunu bilsinler ki, bu vatan kolay kazanılmadı, asla teslim etmeyeceğiz. Bir oğlum daha var onuda göndermeye hazırım"

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nden taburcu olan Afyonkarahisarlı Piyade Er Kayahan Uluhan izinli olarak memleketine geldi.



Bombalı saldırının ardından sol gözünde görme kaybı yaşayan, yüzünden ve sol kolundan yaralanan Uluhan, tedavisinin ardından taburcu oldu. İzinli olarak memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Ürküt köyüne gelen 21 yaşındaki Uluhan babaevinde ziyaretçilerini kabul ediyor.



Uluhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın meydana geldiği anı hiç unutmadığını söyledi.



Çarşı izni olduğu için her zamanki gibi otobüse bindiklerini aktaran Uluhan, "Patlama olana kadar otobüsteki arkadaşlarımızla sohbet ederek, güle oynaya gidiyorduk. Aracın arka tarafındaki sol cam kenarında oturuyordum. Patlamayı gerçekleştiren araç tam beni geçtikten sonra patladı. Çok şiddetli bir patlamaydı." diye konuştu.



"İnşallah güçlü bir şekilde bugünleri de atlatacağız"



Patlamanın olduğu günden beri tedavi gördüğünü ifade eden Uluhan, şöyle konuştu:



"Patlamadan sonra araçtan kendim çıkamadım. Arkadaşlarım beni dışarı çıkarabildi. Daha sonra beni olay yerine gelen ambulansa aldılar. Bilincim hastaneye kadar açıktı. Hastaneden sonra hiç birşey hatırlamıyorum. Önümde oturan 7 tane tanıdığım samimi arkadaşım vardı, şehit oldular. Arkamda oturan devrem vardı. Hakkari'de de beraber görev yapmıştık. Yan yana yatıyorduk. Maalesef o da şehit oldu, mekanı cennet olsun. İnşallah güçlü bir şekilde bugünleri de atlatacağız."



"Bir oğlum daha var onuda göndermeye hazırım"



Baba Bahattin Uluhan (47) ise patlamayı televizyondan öğrendiğini ve büyük bir şok yaşadığını belirtti.



Olaydan sonra Kayseri'ye oğlunun tedavi altına alındığı hastaneye gittiklerini ifade eden Uluhan, şunları kaydetti:



"Hastaneye gittiğimizde oğlumu tanıyamadım. Çok kötü bir haldeydi. Allah kimsenin başına vermesin. Çok zordu bizim için. Daha sonra oğlum GATA'ya sevk edildi. Orada da yaklaşık 40 gün kaldık. Oğlumun eve dönmesinden dolayı büyük mutluluk yaşıyorum. Çok şükür. Hainler şunu bilsinler ki, bu vatan kolay kazanılmadı, asla teslim etmeyeceğiz. Bir oğlum daha var onuda göndermeye hazırım."