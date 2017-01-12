Kayseri'deki Terör Saldırısında Gözaltına Alınan 23 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerlere yönelik gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonrasında gözaltına alınan aralarında halk otobüsü şoförünün de bulunduğu 23 kişi adliyeye sevk edildi.



17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik olarak gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 14 asker şehit olurken, 55 asker ise yaralanmıştı. Saldırı sonrasında Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 29 kişiden 6'sı yapılan sorgulamaların ardından serbest bırakılırken, 23 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından bu gün akşam adliyeye sevk edildi.



Gözaltına alınan 23 kişinin arasında terör saldırısında yaralanan halk otobüsünün şoförü H.E., saldırıda kullanılan bombalı araçta parmak izi bulunan ve Diyarbakır'da yakalanan K.C., Şanlıurfa'da yakalanan araç sahibi M.Y. ile saldırıyı gerçekleştiren teröristin üzerinden kimliği çıkan Mehmet O. ve teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla Adana'da yakalanan 4 zanlı da bulunuyor.



Gözaltına alınanlar arasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1. Komando Tugayı'nda bulunan ve PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 asker de bulunuyor. - KAYSERİ