Kayseri'deki Terör Saldırısı - Şehit Er Mesut Yaşar'ın Baba Evinde Hüzün Var

Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olan Er Mesut Yaşar'ın Gaziantep'teki yakınlarına acı haber ulaştı.



Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, patlayıcı yüklü araçla yapılan terör saldırısında yaralanan askerlerden Er Mesut Yaşar, (25) tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde ki 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.



Er Yaşar'ın şehadet haberi Gaziantep merkez Şahinbey İlçesi Üçoklar Mahallesindeki yakınlarına ulaştı. Şahinbey Belediyesi şehit evinin bulunduğu sokağa taziye çadırı kurdu.



Şehit Yaşar'ın komşusu Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada şehidin babası Erol, (43) ve annesi Ayten'in (39) saldırıdan hemen sonra Kayseri'ye gittiğini belirtti.



Şehit evinin 49 gündür boş olduğunu belirten Kaya, "Rahmetli çok iyi bir insandı. Kimseye bir zararı yoktu. 3 kardeşler. Tek erkek çocuktu. Şehidimiz Üniversite okuduktan sonra askere gitti. Babası aşağı mahallede odunculuk yapıyordu. Kendi yağlarında kavrulup geçiniyorlardı. Sigara bile içmiyordu. Allah ona ve bütün şehitlerimize rahmet etsin. Vatan sağ olsun." diye konuştu.



Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan şehidin komşusu 48 yaşındaki Süleyman Torun da şehit Yaşar'ın mahallede her anlamda örnek gösterildiğini aktardı.



Beraber çok vakit geçirdiklerini dile getiren Torun, "Anne babanın tek oğluydu. Onu gözleri gibi büyüttüler, okuttular. Mahallede bulunmaz bir evlattı. Biz 40 senedir bir aradayız, bizim ellerimizde büyüdü. Hiç ama hiç ne ailesi ne kendisi bizi incitmedi. Allah gani gani rahmet etsin." dedi.



Kayseri'de 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 54 asker ve otobüsün şoförü yaralanmıştı.