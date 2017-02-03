Kayseri'deki Terör Saldırısı

Patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra şehit olan ulaştırma çavuş Mesut Yaşar'ın naaşı, Kayseri'de düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi.



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden alınan şehidin cenazesi Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na getirildi. Burada basına kapalı gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okunarak dua edildi.



Törenin ardından şehit Mesut Yaşar'ın naaşı, memleketi Gaziantep'e gönderildi.



Törene şehidin ailesi, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, askeri erkan, ilçe belediye başkanları, mülki amirler ve şehit aileleri katıldı.



Kayseri'de 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 54 asker ve otobüsün şoförü yaralanmıştı.