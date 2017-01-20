Kayseri'deki Terör Saldırısı

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Kayseri'deki terör saldırısında yaralandıktan sonra tedavi edilen komando er Halit Kapullu'yu evinde ziyaret etti.



Kayseri'de kısa dönem askerlik yaparken terör saldırısında yaralanan Kapullu'yu Beypazarı'ndaki evinde ziyaret eden Kaplan, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Başkan Kaplan, Kapullu'ya, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.



Kapullu da ziyaretinden dolayı Kaplan'a teşekkür etti.