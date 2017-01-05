Kayseri'deki Terör Saldırısı

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edilen 25 yaşındaki Komando Onbaşı Ercan İnan, Samsun'daki baba evine döndü.



Bombalı saldırıda vücuduna şarapnel parçaları isabet eden ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 20 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen İnan, izinli olarak özel araç ile geldiği Vezirköprü ilçe girişinde vatandaşlarca araç konvoyu ile karşılandı.



Bahçekonak Mahallesi'ndeki baba evine giden ve ailesiyle hasret gideren İnan için burada kurban kesildi.



"Haince bir saldırıydı ama birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar"



Ercan İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haince bir saldırıya maruz kaldıklarını söyledi.



Çarşı iznine çıkarken arkadan aracın yaklaşması ve patlatması sonucu 14 arkadaşının şehit olduğunu hatırlatan İnan, "Birçok arkadaşımız da yaralı kurtuldu. Haince bir saldırıydı ama birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar." dedi.



Ercan İnan'ın babası Selahattin İnan ise saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, "Allah devletimizden razı olsun. Biz küçük sıyrıklarla atlattık." ifadesini kullandı.