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Kayseri'deki Terör Saldırısı

Kayseri'deki Terör Saldırısı

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralananlardan 11'inin tedavileri devam ediyor.

Kayseri'deki Terör Saldırısı

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralananlardan 11'inin tedavileri devam ediyor.

Saldırının ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan 55 yaralıdan tedavileri tamamlananlardan 9'u daha taburcu edildi.

Yaralılardan 11'inin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kayseri'de 17 Aralık'taki terör saldırısında 14 asker şehit olmuştu.

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