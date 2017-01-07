Kayseri'deki Suç Örgütü Operasyonunda 4 Tutuklama

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonda İ.E., Z.T., R.Y., N.Ç., N.T.Ç., R.K., A.Ç ve O.Ö. isimli şahısların yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan İ.E., Z.T., R.Y., N.T.Ç tutuklanırken, A.Ç., N.Ç., R.K. ve O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ