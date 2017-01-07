Kayseri'deki Suç Örgütü Operasyonu

Kayseri'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan İzzet E, Ziya T, Ramazan Y. ve Nuh Teoman Ç. mahkemece tutuklandı. Alaattin Ç, Nihat Ç, Rıza K. ve Osman Ö. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Zanlıların adreslerindeki aramalarda 2 tabanca, 119 fişek, 3 bıçak, bir kama ve 5,70 gram esrar ele geçirilmişti.



Yakalanan ve aranan zanlıların, yaklaşık 2 ay önce organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve "yağma, tehdit, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen mal varlığının aklanması" suçlarından tutuklanan R.Ç. ve beraberindeki 10 kişiyle bağlantılı oldukları öğrenildi.