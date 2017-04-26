Kayseri'deki Silahlı Saldırı ile İlgili 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Kayseri'de aracında silahlı saldırıda öldürülen 31 yaşındaki A.H.'nin olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre 22 Nisan tarihinde Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda esnaf A.H. (31) aracında silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan A.H. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi olarak H.E.'yi (47) suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrası olaya karıştığı iddia edilen M.G. (40) ve U.T. de kısa sürede gözaltına alındı.



A.H.'ye saldırı olayının daha önceden A.B. ile aralarında husumet olduğu ve alacak verecek yüzünden işlendiği iddia edildi. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen A.B.'nin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.



Öte yandan A.H.'nın aracında saldırıya uğraması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ