Kayseri'deki Saldırıda Yaralanan Komando Onbaşı Şehit Oldu- Fotograf

Kayseri'deki Saldırıda Yaralanan Komando Onbaşı Şehit Oldu- Fotograf

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Komando, Kayseri, Şehit