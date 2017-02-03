Kayseri'deki Saldırıda Yaralanan Komando Onbaşı Şehit Oldu

KAYSERİ'de geçtiğimiz yıl Aralık ayında bombalı araçla çarşı iznine çıkan komandoları taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren komando onbaşı 25 yaşındaki Mesut Yaşar, bugün yaşamını yitirdi.



Zincidere 1'inci Komando Tugayı'ndan 17 Aralık 2016 Cumartesi günü çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yanaşan bomba yüklü hafif ticari araç intihar eylemcisi tarafından patlatıldı. Saldırıda, 14 asker şehit oldu, 55 asker de yaralandı. Yaralanan askerler arasında bulunan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Komando Onbaşı Mesut Yaşar, 48 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bugün öğle saatlerinde şehit olan Gaziantepli Komando Onbaşı Yaşar'la birlikte saldırıda şehit olanların sayısı 15'e çıktı. - Kayseri