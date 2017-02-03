Kayseri'deki saldırıda yaralanan komando çavuş şehit oldu (2)



TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI



Kayseri'de geçen yıl Aralık ayında izne çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda ağır yaralanıp tedaviye alındığı hastanede şehit olan komando ulaştırma çavuş Mesut Yaşar için 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, 12.Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, 1.Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Kırış, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Sevim, Şehidin Babası Erol Yaşar, askeri yetkililer katıldı. Törenin ardından şehit Yaşar'ın cenazesi, havayoluyla memleketi Gaziantep'e uğurlandı.



FOTOĞRAFLI



Haber: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, (DHA)



(Tür: Yurt)