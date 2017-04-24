Kayseri'deki Rüzgarın Şiddeti Saatte 185 Kilometreye Kadar Ulaştı

Kayseri'de dün etkili olan ve ağaçları yerinden söken şiddetli rüzgarın saatteki hızı 185 kilometreye kadar ulaştı.



Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün gün boyu etkili olan şiddetli rüzgarın Ali Dağı'nda saatte 185 kilometre hıza kadar ulaştığı öğrenildi. Ağaçları yerinden söken, kamyon deviren şiddetli rüzgarın şehir merkezindeki hızı ise saatte 90 kilometreye kadar ulaştı. - KAYSERİ